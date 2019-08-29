Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu - Sarı-kırmızılı ekip, A Grubu'ndaki ilk maçını deplasmanda Club Brugge ile yapacak



İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yapacağı maçların programı belli oldu. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı ekibin A Grubu'nda Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG), İspanya'nın Real Madrid ve Belçika'nın Club Brugge takımlarıyla oynayacağı maçların TSİ programı şöyle: 18 Eylül Çarşamba: 19.55 Club Brugge-Galatasaray 1 Ekim Salı: 22.00 Galatasaray-PSG 22 Ekim Salı: 22.00 Galatasaray-Real Madrid 6 Kasım Çarşamba: 23.00 Real Madrid-Galatasaray 26 Kasım Salı: 20.55 Galatasaray-Club Brugge 11 Aralık Çarşamba: 23.00 PSG-Galatasaray

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