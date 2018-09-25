Galatasaray'ın teknik patronu Terim neşteri vuruyor!

Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim, kadroya neşteri vuruyor. Tecrübeli hoca, Akhisar deplasmanında yaşadığı hayal kırıklığı nedeniyle bazı oyuncularını dinlendirmeye hazırlanıyor.

Terim’in başta Sinan Gümüş ve Emre Akbaba olmak üzere birkaç oyuncuyu kulübeye çekeceği, onların yerine Ryan Donk ile Yunus Akgün’ü ilk 11’de sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi.

ONYEKURU KULÜBEYE

Ayrıca Linnes’in de tekrar sağ beke döneceği, Serdar Aziz’in partneri konusunda son kararın ise henüz verilmediği belirtiliyor. Eren Derdiyok da santrafordaki yerine geçecek. Henry Onyekuru ise hamle oyuncusu olarak kulübede görev bekleyecek.