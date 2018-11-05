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Galatasaray'ın Schalke kadrosu! İki önemli eksik

Schalke maçının kadrosuna sakatlıkları bulunan Fernando ve Derdiyok alınmadı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 11:59
Galatasaray'ın Schalke kadrosu! İki önemli eksik

Galatasaray resmi sitesinden yapılan açıklama;

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü maç haftasındaki Schalke 04 karşılaşması için bugün Almanya’ya gidiyor.

Sponsorumuz Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla saat 12.30’da Düsseldorf kentine hareket edecek olan Galatasaray kafilesi, daha sonra kara yoluyla Essen’e geçerek kampa girecek.

Takımımız, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını bugün yerel saatle 18.30’da (TSİ 20.30) maçın gerçekleşeceği Arena AufSchalke’de ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacak.

Teknik direktörümüz Fatih Terim ve bir oyuncumuz ise yerel saat 18.00’de (TSİ 20.00) Arena AufSchalke Medya Merkezi’nde düzenlenecek basın toplantısına katılacak.

Galatasaray’ın Almanya yolculuğu öncesi kamp kadrosunda yer alan oyuncular şu şekilde: Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 11:59
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