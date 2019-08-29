Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz olan Galatasaray'ın Şampiyonlar ligi rakipleri PSG, Real Madrid, ve Club Burgge oldu.

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz olan Galatasaray'ın gruplardaki rakipleri belli oluyor. Sarı-Kırmızılıların 4. torbada yer aldığı kura çekimleri Türkiye saatiyle 19:00'da başladı. İŞTE EŞLEŞMELER A GRUBU PSG

Real Madrid

Club Burgge

Galatasaray B GRUBU Bayern Münih

Tottenham

Olympiakos

Kızılyıldız C GRUBU

Manchester City

Shakhtar Donetsk

Dinamo

Atalanta D GRUBU Juventus​

Atletico Madrid

Bayern Leverkusen

Lokomotiv Moskova E GRUBU Liverpool

Napoli

Salzburg

Genk F GRUBU

Barcelona

B.Dortmund

Inter

Slavia Prag G GRUBU Zenit

Benfica

Lyon

Leipzig H GRUBU Chelsea

Ajax

Valencia

Lille .

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