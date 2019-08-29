Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz olan Galatasaray'ın Şampiyonlar ligi rakipleri PSG, Real Madrid, ve Club Burgge oldu.29 Ağustos 2019 Perşembe 20:02
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz olan Galatasaray'ın gruplardaki rakipleri belli oluyor. Sarı-Kırmızılıların 4. torbada yer aldığı kura çekimleri Türkiye saatiyle 19:00'da başladı.
İŞTE EŞLEŞMELER
A GRUBU
PSG
Real Madrid
Club Burgge
Galatasaray
B GRUBU
Bayern Münih
Tottenham
Olympiakos
Kızılyıldız
C GRUBU
Manchester City
Shakhtar Donetsk
Dinamo
Atalanta
D GRUBU
Juventus
Atletico Madrid
Bayern Leverkusen
Lokomotiv Moskova
E GRUBU
Liverpool
Napoli
Salzburg
Genk
F GRUBU
Barcelona
B.Dortmund
Inter
Slavia Prag
G GRUBU
Zenit
Benfica
Lyon
Leipzig
H GRUBU
Chelsea
Ajax
Valencia
Lille
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