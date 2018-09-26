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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi ligde 5'te 0 çekti!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Schalke 04 deplasmanda Freiburg'a 1-0 mağlup oldu.

26 Eylül 2018 Çarşamba 01:33
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi ligde 5'te 0 çekti!

Bundesliga ekiplerinden Schalke 04, deplasmanda Freiburg'a 1-0 mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Galatasaray'ın rakiplerinden Schalke 04, ligin 5. hafta mücadelesinde Schwarzwald-Stadı'nda Freiburg'a konuk oldu.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelede ev sahibi Freiburg, 52. dakikada Florian Niederlechner'in golüyle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Ligde henüz puan elde edemeyen Schalke 04,  son sırada kaldı. Freiburg ise 7 puanla 9'uncu sıraya yükseldi.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 01:33
  1. Galatasaray
  2. Şampiyonlar Ligi
  3. Schalke 04
  4. Freiburg
  5. Bundesliga

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