Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi ligde 5'te 0 çekti!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Schalke 04 deplasmanda Freiburg'a 1-0 mağlup oldu.26 Eylül 2018 Çarşamba 01:33
Bundesliga ekiplerinden Schalke 04, deplasmanda Freiburg'a 1-0 mağlup oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Galatasaray'ın rakiplerinden Schalke 04, ligin 5. hafta mücadelesinde Schwarzwald-Stadı'nda Freiburg'a konuk oldu.
İlk yarısı golsüz geçen mücadelede ev sahibi Freiburg, 52. dakikada Florian Niederlechner'in golüyle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Ligde henüz puan elde edemeyen Schalke 04, son sırada kaldı. Freiburg ise 7 puanla 9'uncu sıraya yükseldi.
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