Galatasaray'ın rakibinden itiraf! 'Korkunç olacak'

Rus basınına konuşan Erik Stoffelshaus, daha önce görev yaptığı Schalke ile eşleşmelerinin de inanılmaz olduğunu söylerken, İstanbul'dan çekindiklerini dile getirdi.

''DIEGO FORLAN KURAYI ÇEKERKEN...''

Daha önce Schalke'de görev yapan Erik Stoffelshaus'a kura çekimi sırasında yaşadıklarının sorulması üzerine ''Schalke ile aynı grupta olmak inanılmazdı. Diego Forlan grubu çekerken 'Hadi dostum, en azından bizim için bir kez iyi bir şey yapar mısın?' diye düşündüm. D Grubu'nu çekti. Ben de kendi kendime 'Bizim için çok iyi' dedim'' dedi.

''G.SARAY VE BEŞİKTAŞ MAÇLARINDA ATMOSFER İNANILMAZ''

Lokomotiv'in ilk maçı İstanbul'da deplasmanında yapacağının hatırlatılması üzerine Erik Stoffelshaus, ''Çok zor bir maç. Türkiye'yi tanıyan herkes özellikle Galatasaray ve Beşiktaş maçlarında atmosferin ne kadar inanılmaz olduğunu bilir. Stadyumda maç boyunca korkunç bir gürültü olur ve her futbolcu bu baskıyla başa çıkamaz. Böyle bir test için mental olarak hazır olmalısınız. Çok gürültülü ve gergin bir ortam olacağını biliyoruz. Zaten Galatasaray'ın evinde çok iyi olmasının ve sahasında nadiren kaybetmesinin nedenlerinden biri de bu'' ifadelerini kullandı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında 18 Eylül Salı günü Türk Telekom Stadyumu'nda Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek.