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Spor Galatasaray'ın rakibinde sakatlık
Spor

Galatasaray'ın rakibinde sakatlık

Yeniakit Publisher
2023-09-27 03:12:00 -
Galatasaray'ın rakibinde sakatlık

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Bayern Münih'te Serge Gnabry'nin sakatlandığı açıklandı.

Almanya Kupası'nda Preussen Münster ile karşı karşıya gelen Bayern Münih'te Serge Gnabry şoku yaşandı. 28 yaşındaki kanat oyuncusunun kolunda kırık meydana geldiği belirtildi.

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Serge Gnabry kolunu kırdı ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacak. Yarın Münih'te ameliyat olacak. Acı verici. O bizim içim çok önemli bir oyuncu ve harika bir karakter" ifadelerini kullandı.

Serge Gnabry bu sezon Bayern Münih formasını 6 maçta giydi. Tecrübeli futbolcu bu mücadelelerde 1 gol atma başarısı gösterdi.

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