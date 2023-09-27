Galatasaray'ın rakibinde sakatlık

Almanya Kupası'nda Preussen Münster ile karşı karşıya gelen Bayern Münih'te Serge Gnabry şoku yaşandı. 28 yaşındaki kanat oyuncusunun kolunda kırık meydana geldiği belirtildi.

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Serge Gnabry kolunu kırdı ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacak. Yarın Münih'te ameliyat olacak. Acı verici. O bizim içim çok önemli bir oyuncu ve harika bir karakter" ifadelerini kullandı.

Serge Gnabry bu sezon Bayern Münih formasını 6 maçta giydi. Tecrübeli futbolcu bu mücadelelerde 1 gol atma başarısı gösterdi.