Galatasaray'ın rakibinde golcü krizi var!

Yeni sezonda Bundesliga'da 2, Almanya Kupası'nda 1 maç oynayan Schalke 04, toplamda 3 gol atarken bu gollerin 2'si penaltıdan Bentaleb'den gelirken bir gol de kendi kalesine atıldı.

3 FORVET SESSİZ KALDI

Forvet pozisyonunda oynayan 3 futbolcu Mark Uth, Guido Burgstaller ve Breel Embolo ise beklentilerin çok altında kaldı.

Hoffenheim'dan transfer edilen Uth, yeni takımına adapte olmakta güçlük çekerken Burgstaller, son 11 maçtır gol atamıyor. 2 sezon önce 22.5 milyon euroya Basel'den transfer edilen İsviçreli Embolo ise geçen sezonu sadece 3 gol ile bitirmişti, bu sezon da İsviçre Milli Takımı'nda yedek kulübesine çekildi.