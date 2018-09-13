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Galatasaray'ın rakibinde golcü krizi var!

Galatasaray, forvet transferi yapamadığı için eleştirilirken benzer bir sıkıntıyı sarı kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Schalke 04 yaşıyor.

13 Eylül 2018 Perşembe 22:36
Galatasaray'ın rakibinde golcü krizi var!

Yeni sezonda Bundesliga'da 2, Almanya Kupası'nda 1 maç oynayan Schalke 04, toplamda 3 gol atarken bu gollerin 2'si penaltıdan Bentaleb'den gelirken bir gol de kendi kalesine atıldı.

3 FORVET SESSİZ KALDI

Forvet pozisyonunda oynayan 3 futbolcu Mark Uth, Guido Burgstaller ve Breel Embolo ise beklentilerin çok altında kaldı.

Hoffenheim'dan transfer edilen Uth, yeni takımına adapte olmakta güçlük çekerken Burgstaller, son 11 maçtır gol atamıyor. 2 sezon önce 22.5 milyon euroya Basel'den transfer edilen İsviçreli Embolo ise geçen sezonu sadece 3 gol ile bitirmişti, bu sezon da İsviçre Milli Takımı'nda yedek kulübesine çekildi.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 22:36
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