Galatasaray'ın rakibi Lokomotiv Moskova rahat kazandı! 3-0

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki rakibi Lokomotiv Moskova, Rusya Ligi'nin 12. haftasında deplasmanda Yenisey Krasnoyarsk'ı 3-0 yendi.

Central Stadyumu'nda oynanan mücadelede Lokomotiv Moskova'nın gollerini 22. dakikada Aleksey Miranchuk, 81. dakikada daha önce Beşiktaş'ta da forma giyen Manuel Fernandes ve 84. dakikada Eder attı.

Bu sonuçla ligde puanını 21'e yükselten Lokomotiv Moskova, 5. sıraya yerleşti.