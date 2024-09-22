Galatasaray'ın o paylaşımı tam 6 milyon kez izlendi!
Galatasaray'ın Kadıköy'deki ezici galibiyeti sonrası sosyal medyada birbirinden komik paylaşımlar yapıldı. Galatasaray'ın resmi hesabından yapılan profesyonel içerikler ise izleyenleri epey güldürdü.
Galatasaray'ın Kadıköy'deki ezici galibiyeti sonrası sosyal medyada birbirinden komik paylaşımlar yapıldı. Galatasaray'ın resmi hesabından yapılan profesyonel içerikler ise izleyenleri epey güldürdü.
"HER ZAMAN HER YERDE EN BÜYÜK CİMBOM! ???????? " başlığı ile paylaşılan video 6 milyon görüntülenme aldı.