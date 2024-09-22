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Spor Galatasaray'ın o paylaşımı tam 6 milyon kez izlendi!
Spor

Galatasaray'ın o paylaşımı tam 6 milyon kez izlendi!

Yeniakit Publisher
2024-09-22 12:06:00 -

Galatasaray'ın Kadıköy'deki ezici galibiyeti sonrası sosyal medyada birbirinden komik paylaşımlar yapıldı. Galatasaray'ın resmi hesabından yapılan profesyonel içerikler ise izleyenleri epey güldürdü.

Galatasaray'ın Kadıköy'deki ezici galibiyeti sonrası sosyal medyada birbirinden komik paylaşımlar yapıldı. Galatasaray'ın resmi hesabından yapılan profesyonel içerikler ise izleyenleri epey güldürdü.


"HER ZAMAN HER YERDE EN BÜYÜK CİMBOM! ???????? " başlığı ile paylaşılan video 6 milyon görüntülenme aldı.

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