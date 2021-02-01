Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü İstanbul'a geldi
İstanbul'a gelişi askerlik problemlerinden dolayı uzayan Galatasaray'ın Zamalek'ten transferi Mostafa Mohamed İstanbul'a geldi.
Galatasaray'ın Mısır ekibi Zamalek'ten transfer ettiği ve askerlik evrakları nedeniyle İstanbul’a gelişi sarkan Mostafa Mohamed'i taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı.
İki gündür Mısır’da askerlik evrakları nedeniyle İstanbul’a gelemeyen golcü futbolcu, resmi işlemlerinin tamamlanmasının ardından uçağa bindi. Galatasaray'ın Zamalek'ten kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed'i taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı.
Öte yandan 23 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından, askerlik prosedürlerinin tamamlanması adına Mısır Silahlı Kuvvetleri'ne de bir teşekkür mesajı yayımladı.