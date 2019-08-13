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Galatasaray'ın lig serüveni

- Sarı-kırmızılılar, geride kalan 61 sezonda en farklı galibiyetini 8-0'lık skorlarla aldı- En farklı skorlu yenilgisini 6-0 ile yaşayan Galatasaray, bir maçta kalesinde en fazla 6 gol gördü- Bir maçta en fazla 9 gol atan sarı-kırmızılılar, üst üste en fazla 12 müsabaka kazandı, 5 karşılaşma yitirdi- Toplamda üst üste 37 maç yenilmeyen Galatasaray, buna karşın üst üste 9 müsabakada galibiyete hasret kaldı

13 Ağustos 2019 Salı 11:23
Galatasaray'ın lig serüveni


İSTANBUL (AA) - ERCAN ÇAKAR - Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna 16 Ağustos Cuma günü deplasmanda Yukatel Denizlispor maçıyla başlayacak son şampiyon Galatasaray, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini 8-0'lık sonuçlarla aldı.

Geride kalan 61 sezonda en farklı skorlu yenilgisini 6-0 ile alan Galatasaray, bir maçta kalesinde en fazla 6 gol gördü. Bir maçta en fazla 9 gol atan sarı-kırmızılılar, üst üste en fazla 12 müsabaka kazandı, 5 karşılaşma yitirdi.

Toplamda üst üste 37 maç kaybetmeyen sarı-kırmızılılar, buna karşın en uzun süre 9 karşılaşmada galibiyete hasret kaldı. Lig tarihinde 9 maç üst üste kalesinde gol görmeyen Galatasaray, en uzun süre art arda 6 müsabakada gol yollarında suskun kaldı. Sarı-kırmızılı ekip ayrıca, kalesini üst üste 14 maçta gole kapatamadı.

- En farklı skorlu galibiyetleri

Galatasaray, lig tarihinde en farklı skorlu galibiyetlerini 8-0'lık sonuçlarla Altınordu ve MKE Ankaragücü karşısında aldı.

Sarı-kırmızılı takımın ligdeki en farklı sonuçlu galibiyetleri şöyle:

SezonTarih MaçSonuç
1959-196024.10.1959Galatasaray-Altınordu 8-0
1992-199330.05.1993MKE Ankaragücü-Galatasaray 0-8
1983-198411.12.1983Galatasaray-Adana Demirspor 9-2
1996-199727.10.1996Altay-Galatasaray 1-8
2000-200119.08.2000Galatasaray-Erzurumspor 7-0
2017-201803.03.2018Kardemir Karabükspor-Galatasaray 0-7

- En farklı skorlu yenilgileri

Galatasaray, lig tarihinde en farklı skorlu yenilgisini 6-0'lık sonuçla Fenerbahçe karşısında yaşadı.

Sarı-kırmızılı takımın ligdeki en farklı skorlu mağlubiyetleri şöyle:

SezonTarih MaçSonuç
2002-200306.11.2002Fenerbahçe-Galatasaray 6-0
2001-200202.11.2001Bursaspor-Galatasaray 5-0
1989-199015.04.1990Fenerbahçe-Galatasaray 5-1
2017-2018 18.11.2017 İstanbul Başakşehir-Galatasaray 5-1
195914.06.1959Fenerbahçe-Galatasaray 4-0
1995-199604.05.1996Galatasaray-Kocaelispor 0-4
1996-199708.09.1996Galatasaray-Fenerbahçe 0-4
2005-200622.04.2006Fenerbahçe-Galatasaray 4-0
2013-201419.04.2014Galatasaray-Kasımpaşa 0-4
2014-201526.10.2014İstanbul Başakşehir-Galatasaray 4-0
2016-2017 10.04.2017 İstanbul Başakşehir-Galatasaray 4-0
2018-201901.09.2018Trabzonspor-Galatasaray 4-0

- En çok gol attığı maçlar

Galatasaray, lig tarihinde bir maçta en fazla golü, 9-2 biten müsabakada Adana Demirspor'a attı.

Sarı-kırmızılı takımın ligde 7 ve üzerinde gol attığı maçlar şöyle:

SezonTarih MaçSonuç
1983-198411.12.1983Galatasaray-Adana Demirspor 9-2
1959-196024.10.1959Galatasaray-Altınordu 8-0
1992-199330.05.1993MKE Ankaragücü-Galatasaray 0-8
1996-199727.10.1996Altay-Galatasaray 1-8
1970-197109.01.1971Galatasaray-PTT 7-1
1970-197106.06.1971PTT-Galatasaray 1-7
1988-198917.09.1988Galatasaray-Adanaspor 7-3
1991-199217.05.1992Zeytinburnuspor-Galatasaray 3-7
2000-200119.08.2000Galatasaray-Erzurumspor 7-0
2017-2018 03.03.2018 Kardemir Karabükspor-Galatasaray 0-7

- En çok gol yediği maçlar

Galatasaray, lig tarihinde bir maçta en fazla golü, 6-0'lık sonuçla Fenerbahçe'den yedi.

Sarı-kırmızılı takımın ligde 5 ve üzerinde gol yediği maçlar şöyle:

SezonTarihMaçSonuç
2002-200306.11.2002Fenerbahçe-Galatasaray 6-0
1989-199015.04.1990Fenerbahçe-Galatasaray 5-1
2017-2018 18.11.2017 İstanbul Başakşehir-Galatasaray 5-1
1991-199222.04.1992Fenerbahçe-Galatasaray 5-2
1998-199915.11.1998Galatasaray-Trabzonspor 3-5
2001-200202.11.2001Bursaspor-Galatasaray 5-0
2008-200922.02.2009Galatasaray-Kocaelispor 2-5

- En gollü maçları

Galatasaray'ın lig tarihinde en gollü maçı, 9-2 galip tamamladığı Adana Demirspor karşılaşması olurken, sporseverler toplam 11 gol izledi.

Sarı-kırmızılı takımın ligdeki en gollü maçlarının sonuçları şöyle:

SezonTarihMaçSonuç
1983-198411.12.1983Galatasaray-Adana Demirspor 9-2
1988-198917.09.1988Galatasaray-Adanaspor 7-3
1991-199217.05.1992Zeytinburnuspor-Galatasaray 3-7
1993-199417.10.1993Galatasaray-Kocaelispor 5-4
1996-199727.10.1996Altay-Galatasaray 1-8
1997-199816.11.1997Altay-Galatasaray 4-5
2001-200226.08.2001Çaykur Rizespor-Galatasaray 3-6
2007-200809.02.2008Galatasaray-Manisaspor 6-3

- Galibiyet serisi

Galatasaray, lig tarihinde üst üste en fazla 12 maç kazandı.

Sarı-kırmızılı takım, 1987-1988 sezonunun son 9 haftası ile 1988-1989 sezonun ilk 3 haftası olmak üzere üst üste 12 maçta rakiplerine puan kaptırmadı.

Galatasaray'ın 12 maçlık galibiyet serisindeki maçlar şöyle:

SezonTarihMaçSonuç
1987-198803.04.1988Gençlerbirliği-Galatasaray 1-2
10.04.1988Galatasaray-Altay 5-1
17.04.1988Kocaelispor-Galatasaray 1-2
24.04.1988Galatasaray-Samsunspor 3-0
30.04.1988Galatasaray-Malatyaspor 3-1
08.05.1988Denizlispor-Galatasaray 1-2
15.05.1988Galatasaray-Karşıyaka 2-0
22.05.1988Adana Demirspor-Galatasaray 0-5
29.05.1988Galatasaray-Boluspor 1-0
1988-198921.08.1988Galatasaray-Karşıyaka 4-1
28.08.1988Sakaryaspor-Galatasaray 1-3
04.09.1988Galatasaray-Malatyaspor 6-0

- Yenilgi serisi

Galatasaray, lig tarihinde en fazla 5 maç üst üste yenildi.

Sarı-kırmızılı takım, 2003-2004 sezonunda 25 ile 29. haftalar arası üst üste 5 maçta rakiplerinden puan alamadı.

SezonTarihMaçSonuç
2003-200413.03.2004Akçaabat Sebatspor-Galatasaray 2-1
20.03.2004Galatasaray-Çaykur Rizespor 1-2
26.03.2004Samsunspor-Galatasaray 1-0
04.04.2004Galatasaray-Beşiktaş 1-2
10.04.2004MKE Ankaragücü-Galatasaray 1-0

- Yenilmezlik serisi

Galatasaray'ın lig kariyerinde üst üste yenilmezlik serisi 37 maç olarak gerçekleşti.

Sarı-kırmızılı ekip, 1984-1985 sezonun son haftasında başlayan seride, 1985-1986 sezonunu 36 maçta yenilgisiz tamamlarken, toplamda 37 maça ulaşarak, kendi rekoruna imza attı.

- Kazanamama serisi

Galatasaray'ın, lig tarihinde üst üste kazanamama rekoru 9 maç olarak gerçekleşti.

Sarı-kırmızılı ekip, 1966-1967, 1969-1970 ve 1976-1977 sezonlarında dokuzar maç üst üste galibiyete hasret kaldı.

- Gol atma serisi

Galatasaray, lig tarihinde üst üste 39 maçta rakip fileleri havalandırmayı bildi.

Sarı-kırmızılı ekip, 1997-1998 sezonunun 2. haftasıyla, 1998-1999 sezonun 6. haftaları arasında geçen toplam 39 lig maçında üst üste en az 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

- Gol yememe serisi

Galatasaray'ın kalesinde gol görmeme serisi 9 maç olarak gerçekleşti.

Sarı-kırmızılı takım, 1969-1970 sezonunda 15 ile 23. haftalar arası tam 9 maçı gol yemeden tamamlarken, bu seride yapılan müsabakalar şöyle oldu:

SezonTarih MaçSonuç
1969-197025.01.1970Samsunspor-Galatasaray 0-0
22.02.1970Altınordu-Galatasaray 0-0
01.03.1970Galatasaray-İstanbul 0-0
08.03.1970Galatasaray-Vefa 2-0
22.03.1970Galatasaray-MKE Ankaragücü 2-0
29.03.1970Beşiktaş-Galatasaray 0-0
05.04.1970Galatasaray-Samsunspor 2-0
12.04.1970Galatasaray-Gençlerbirliği 1-0
19.04.1970Ankara Demirspor-Galatasaray 0-1

- Gol yeme serisi

Galatasaray, lig tarihinde üst üste en fazla 14 maçta kalesini gole kapatamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, ilk olarak 1987-1988 sezonunda, son olarak da 1997-1998 sezonunda 13, 1998-1999 sezonunda da 1 müsabaka olmak üzere iki kez üst üste 14 maç kalesinde gol gördü.

- Gol atamama serisi

Galatasaray'ın, lig tarihinde rakiplerine gol atamama serisi 6 maç olarak gerçekleşti.

Sarı-kırmızılı takım, 1969-1970 sezonunda 24 ile 29. haftalar arası tam 6 maçta rakiplerine gol atamadı. Bu seride oynanan maçlar şöyle:

SezonTarih MaçSonuç
1969-197026.04.1970Galatasaray-Fenerbahçe 0-1
03.05.1970Galatasaray-Bursaspor 0-0
10.05.1970Galatasaray-Göztepe 0-0
17.05.1970Altay-Galatasaray 1-0
24.05.1970PTT-Galatasaray 1-0
27.05.1970Mersin İdmanyurdu-Galatasaray 1-0

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 11:23
  1. Futbol
  2. Galatasaray
  3. SÜPERLİG

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