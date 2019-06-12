0553 313 94 23

Galatasaray’ın kupaları divanda sergilendi

Galatasaray Futbol Takımı’nın 2018-2019 sezonunda kazandığı Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye kupaları divan kurulu toplantısında sergilendi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:21
Galatasaray’ın kupaları divanda sergilendi

Galatasaray Futbol Takımı’nın 2018-2019 sezonunda kazandığı Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye kupaları divan kurulu toplantısında sergilendi.


Galatasaray Spor Kulübü Haziran Ayı Olağan Divan Toplantısı, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilirken, toplantıda futbol takımının bu sezon kazandığı kupalar ile diğer kazanılan kupalar sergilendi. Sarı-kırmızılıların 2018-2019 sezonunda kazandığı 22. Spor Toto Süper Lig ve 18. Ziraat Türkiye Kupası’na divan üyeleri yoğun ilgi gösterirken, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 14:21
  1. sergi
  2. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kocaeli'de sağanak
    1. Kocaeli'de sağanak
    2. Gagavuzya’da Osmangazi ilgisi
    3. Galatasaray'ın net borcu açıklandı!
    4. 7. Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye..
    5. Karın yağlarından kurtulmak için bıçak..
    6. Manisalı gazeteciler ile kurum..
    7. 4. kattan havalandırma boşluğuna düşen..
    8. Bingöl’de tüp ve tenekeye..
    9. Çekmeköy'deki silahlı kavga davası
    10. (Özel) PKK/PYD terör örgütünün halkın..
    11. Sakarya yaz günü yağmura teslim oldu
    12. Çaldıran Belediyesinden 275 bin..
    13. Encümen’de önemli kararlar alındı
    14. Kara Harp Okulu darbe davasında sona..
    15. KOBİ ve işletmelere 25 milyar liralık..
    16. Meram Belediyesi personeline yangın..
    17. Hafta sonu yapılacak YKS sınavı için..
    18. Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan..
    19. İtalyan devinden Fenerbahçe'nin..
    20. Ümit Milli Futbol Takımı’nın kalecisi..
    21. Körfez’de çevreci okullara ödül
    22. Dışişleri’nden Hollanda Temsilciler..
    23. Aydın’da anlık şiddetli yağışlar devam..
    24. Yeni yüzü için gözyaşları içinde yola..
    25. Batmanlı şehit asker Gülmez için..
    26. Salihli Belediye meclisi 12 gündemi..
    27. Hrant Dink cinayeti davasında eski..
    28. Hakkari’de ‘Kamu-Üniversitesi-Sanayi..
    29. İnşaat sektörü destek bekliyor
    30. Şuhut Devlet Hastanesinde 2 doktor..
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu