Galatasaray'ın Kayseri 11'i belli oldu
Son şampiyon Galatasaray, Lig'in 12. haftasında Kayserispor'a konuk oluyor.Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Kayserispor'a konuk oluyor.10 Kasım 2018 Cumartesi 18:05
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.
KAYSERİSPOR - GALATASARAY
STAT: Kadir Has Stadı
SAAT: 19.00
HAKEM: Ümit Öztürk
YAYIN: beIN Sports 1
KAYSERİSPOR: Muammer, Sapunaru, Kucher, Lopes, Atila, Şamil, Rotman, Mensah, Chery, Bilal, Umut Bulut
TEKNİK DİREKTÖR:Ertuğrul Sağlam
GALATASARAY: Muslera, Ozan, Maicon, Serdar, Ömer, Mariano, Selçuk, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Sinan.
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
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