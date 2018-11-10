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Galatasaray'ın Kayseri 11'i belli oldu

Son şampiyon Galatasaray, Lig'in 12. haftasında Kayserispor'a konuk oluyor.Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Kayserispor'a konuk oluyor.

10 Kasım 2018 Cumartesi 18:05
Galatasaray'ın Kayseri 11'i belli oldu

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.

KAYSERİSPOR - GALATASARAY

 STAT: Kadir Has Stadı

SAAT: 19.00
HAKEM: Ümit Öztürk
YAYIN: beIN Sports 1

KAYSERİSPOR: Muammer, Sapunaru, Kucher, Lopes, Atila, Şamil, Rotman, Mensah, Chery, Bilal, Umut Bulut
TEKNİK DİREKTÖR:Ertuğrul Sağlam

 

GALATASARAY: Muslera, Ozan, Maicon, Serdar, Ömer, Mariano, Selçuk, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Sinan.
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 18:05
  1. Galatasaray
  2. Fatih Terim
  3. Kayserispor
  4. Ertuğrul Sağlam

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