Galatasaray'ın kaç puanı var? A Grubu puan durumu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Real Madrid'e 1-0'lık sonuçla yenildi. Peki, Galatasaray'ın kaç puanı var? İşte, A Grubu puan durumu ve fikstürü...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Real Madrid'e 1-0'lık sonuçla yenildi. Peki, Galatasaray'ın kaç puanı var? İşte, A Grubu puan durumu ve fikstürü... Şampiyonlar Ligi'ne iddialı başlamasına rağmen bir türlü arzu ettiği sonucu yakalayamayan Galatasaray 3. hafta maçında Real Madrid'e 1-0'lık skorla mağlup oldu. Bu neticenin ardından herkes Galatasaray'ın grupta kaç puanı olduğunu aratmaya başladı. İşte, A Grubu puan durumu... A Grubu puan durumu 3. hafta sonuçları Galatasaray-Real Madrid: 0-1 Club Brugge-PSG: 0-5 4. hafta fikstürü 6 Kasım Çarşamba 23.00 PSG-Club Brugge 23.00 Real Madrid-Galatasaray

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