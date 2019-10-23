Galatasaray'ın kaç puanı var? A Grubu puan durumu
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Real Madrid'e 1-0'lık sonuçla yenildi. Peki, Galatasaray'ın kaç puanı var? İşte, A Grubu puan durumu ve fikstürü...23 Ekim 2019 Çarşamba 00:18
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Real Madrid'e 1-0'lık sonuçla yenildi. Peki, Galatasaray'ın kaç puanı var? İşte, A Grubu puan durumu ve fikstürü...
Şampiyonlar Ligi'ne iddialı başlamasına rağmen bir türlü arzu ettiği sonucu yakalayamayan Galatasaray 3. hafta maçında Real Madrid'e 1-0'lık skorla mağlup oldu. Bu neticenin ardından herkes Galatasaray'ın grupta kaç puanı olduğunu aratmaya başladı. İşte, A Grubu puan durumu...
A Grubu puan durumu
3. hafta sonuçları
Galatasaray-Real Madrid: 0-1
Club Brugge-PSG: 0-5
4. hafta fikstürü
6 Kasım Çarşamba
23.00 PSG-Club Brugge
23.00 Real Madrid-Galatasaray
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