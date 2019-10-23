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Galatasaray'ın kaç puanı var? A Grubu puan durumu

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Real Madrid'e 1-0'lık sonuçla yenildi. Peki, Galatasaray'ın kaç puanı var? İşte, A Grubu puan durumu ve fikstürü...

23 Ekim 2019 Çarşamba 00:18
Galatasaray'ın kaç puanı var? A Grubu puan durumu

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Real Madrid'e 1-0'lık sonuçla yenildi. Peki, Galatasaray'ın kaç puanı var? İşte, A Grubu puan durumu ve fikstürü...

Şampiyonlar Ligi'ne iddialı başlamasına rağmen bir türlü arzu ettiği sonucu yakalayamayan Galatasaray 3. hafta maçında Real Madrid'e 1-0'lık skorla mağlup oldu. Bu neticenin ardından herkes Galatasaray'ın grupta kaç puanı olduğunu aratmaya başladı. İşte, A Grubu puan durumu...

A Grubu puan durumu

3. hafta sonuçları

Galatasaray-Real Madrid: 0-1

Club Brugge-PSG: 0-5

4. hafta fikstürü

6 Kasım Çarşamba

23.00 PSG-Club Brugge

23.00 Real Madrid-Galatasaray

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 00:18
  1. Galatasaray'ın kaç puanı var?
  2. A Grubu puan durumu
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. UEFA Şampiyonlar Ligi

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