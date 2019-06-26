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Galatasaray'ın istediği Bruma'nın yeni takımı resmen açıklandı

Galatasaray'ın eski futbolcularından Bruma'nın yeni takımı resmen belli oldu. 24 yaşındaki Portekizli yıldızın menajeri Catio Balde, oyuncunun bugün Hollanda'ya giderek PSV Eindhoven için sağlık kontrolünden geçeceğini duyurdu.

26 Haziran 2019 Çarşamba 14:12
Galatasaray'ın istediği Bruma'nın yeni takımı resmen açıklandı

Henry Onyekuru'nun kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Galatasaray'ın transfer gündemine gelen Bruma'nın yeni takımı resmen belli oldu. Yıldız ismin menajerliğini yürüten Catio Balde, Hollanda'da yayım yapan Eindoven Daily gazetesine verdiği demeçte "Bruma, PSV Eindhoven'ı seçti. Kendisi, Hollanda'ya giderek sağlık kontrolünden geçecek." ifadelerini kullandı.

2 buçuk yıl Almanya'da forma giydi

Öte yandan 24 yaşındaki sol kanat oyuncusunun PSV'nin yöneticisi Peter Fossen ve teknik menajeri John de Jong ile çekilmiş fotoğrafı da sosyal medyaya düştü. Transferi kısa süre içinde duyurması beklenen Eredivisie ekibinin RB Leipzig'e ödeyeceği bonservis bedelinin ise tam 15 milyon euro olacağı öğrenildi. Galatasaray'da daha önce 2,5 sezon forma giyen Bruma'yı ülkesi Portekiz'in Porto kulübü de istiyordu.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 14:12
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