Galatasaray'ın gündemindeki Guendouzi'nin yeni adresi belli oldu!
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Fransız oyuncunun yeni takımı belli oldu. Guendouzi'nin yıllık ücreti de netlik kazandı.
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Fransız oyuncunun yeni takımı belli oldu. Guendouzi'nin yıllık ücreti de netlik kazandı.
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, orta saha için iyi bir sekiz numara arayışlarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılılarda gündeme gelen son isim olan Matteo Guendouzi'den kötü haber geldi.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; İtalya Serie A ekibi Lazio, Fransız oyuncuyu kadrosuna katmaya çok yakın. İtalyan ekibinin Marsilya'ya 13-14 milyon euro civarı bir bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi.
Guendouzi ise Lazio'dan yıllık 2.5 milyon euro alacak.
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