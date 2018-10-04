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Galatasaray'ın grubunda hesaplar değişti! Lider...

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Porto'ya 1-0 mağlup oldu.

04 Ekim 2018 Perşembe 09:58
Galatasaray'ın grubunda hesaplar değişti! Lider...

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Porto'ya 1-0 mağlup oldu. Portekiz ekibine galibiyeti getiren golü 49'uncu dakikada Marega kaydetti. İlk maçta Lokomotiv Moskova'yı 3-0'la geçen Galatasaray, Porto mağlubiyetiyle birlikte 3 puanda kaldı ve liderliği Lokomotiv'i deplasmada 1-0 mağlup eden Schalke 04'e devretti.

D Grubu puan durumu

1 - Schalke 04 - 4 puan

2- Porto - 4 puan

3- GALATASARAY - 3 puan

4- Lokomotiv Moskova - 0 puan

Galatasaray (D Grubu) fikstürü

18 Eylül Salı:

Galatasaray 3 - 0 Lokomotiv Moskova

Schalke 04 1 - 1 Porto

3 Ekim Çarşamba:

Porto 1 - 0 Galatasaray

Lokomotiv Moskova 0 - 1 Schalke 04

24 Ekim Çarşamba:

Galatasaray-Schalke 04

Lokomotiv Moskova-Porto

6 Kasım Salı:

Schalke 04-Galatasaray

Porto-Lokomotiv Moskova

28 Kasım Çarşamba:

Lokomotiv Moskova-Galatasaray

Porto-Schalke 04

11 Aralık Salı:

Galatasaray-Porto

Schalke 04-Lokomotiv Moskova

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 09:58
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