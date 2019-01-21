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Galatasaray'ın gözdesi sakatlandı!

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'ın kancayı taktığı Sparta Prag'ın golcüsü Benjamin Tetteh, Vidi ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı

21 Ocak 2019 Pazartesi 19:45
Galatasaray'ın gözdesi sakatlandı!

Galatasaray'ın transfer gündeminin bir numaralı ismi Benjamin Tetteh, hazırlık maçında sakatlandı.

Mol VIDI ile oynanan hazırlık maçının 31. dakikasında Benjamin Tetteh bir sakatlık yaşadı. Golcü oyuncu yaşanan pozisyonun ardından oyuna devam etmedi ve kenara geldi.

İlk golün asistini yaptı

Mol VIDI karşısında ilk golün asistini yapan Tetteh'in durumu yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.

(Sporx)

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 19:45
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