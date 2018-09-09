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Galatasaray'ın golcü oyuncusu Eren Derdiyok: Gomis'i aratmayacağım

Galatasaray'ın forvet oyuncusu Eren Derdiyok, sarı kırmızılı ekipten ayrılan Bafetimbi Gomis'i aratmayacağını belirtti.

09 Eylül 2018 Pazar 02:43
Galatasaray'ın golcü oyuncusu Eren Derdiyok: Gomis'i aratmayacağım

GEÇEN SEZON 3 GOL ATTI

GALATASARAY’IN iki sezon önce Kasımpaşa’dan 4 milyon euroya transfer ettiği Eren Derdiyok, bu sezon patlama yapmaya hazırlanıyor… 2016-17 sezonunda fırtına gibi başlayan ve 5 maçta 5 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çeken gurbetçi oyuncu, ligin geri kalan haftalarında düşüş yaşayarak sezonu 10 golle tamamlamıştı. Geçen sezon da Fransız yıldız Bafetimbi Gomis’in arkasında kalan 30 yaşındaki futbolcu, ligde sadece 3 kez gol sevinci yaşadı.

DÖRT MAÇTA DA GÖREV YAPTI

EREN Derdiyok, bu sezon başında Gomis’in satılması ve yerine bir forvet alınamaması nedeniyle takımın birinci santrforu haline geldi. Sezonun ilk dört maçında da görev yapan ve 315 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, Ankaragücü ve Alanyaspor karşılaşmalarında fileleri havalandırdı. Milli ara öncesindeki Trabzonspor maçında, 90 dakika sahada kalmasına rağmen pek bir varlık gösteremeyen Eren Derdiyok, eleştiri oklarının da hedefine oturdu.

SADECE İŞİME ODAKLANDIM

YAPILAN eleştirileri olgunlukla karşıladığını belirten tecrübeli futbolcunun yakın çevresine, “Eleştiriler her zaman olacaktır. Saygım var. Ancak ben bu söylentilere kulaklarımı tıkadım ve işime odaklandım. Hocamızın ve taraftarımızın bana olan güvenini boşa çıkarmayacağım. Elimden gelenin en iyisini yapıp takım adına goller atacağım. Gomis’i aratmayacağım. Ligde ve Şampiyonlar Ligi’nde terimin son damlasına kadar savaşacağım” dediği öğrenildi.

Güneş

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 02:43
  1. Trabzon
  2. Ankara
  3. Galatasaray
  4. Eren Derdiyok
  5. Bafetimbi Gomis

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