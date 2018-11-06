Galatasaray'ın gençleri, Schalke'yi devirdi

Galatasaray U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde Schalke'yi Almanya'da 2-1 mağlup etti ve grupta 2. sıraya yükseldi.

Galatasaray'ın gençlerine galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Ali Kol ve 76. dakikada Mustafa Kapı kaydetti.

Schalke'nin tek sayısını 42. dakikada Biskup attı. Galatasaray'da ilk golü atan Ali Kol, 70. dakikada bir de penaltı atışından yararlanamadı. Üst üste 2. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 7'ye çıkarttı ve grupta 2. sıraya yükseldi. Schalke ise 1 puan ile sonuncu sırada kaldı.