Galatasaray'ın eski yıldızı tutuklandı!
Galatasaray'ın eski futbolcusu Emmanuel Eboue'nin Londra'da tutuklandığı açıklandı. Eboue'nin tutuklanma sebebine dair resmi açıklama yapılmadı.08 Temmuz 2018 Pazar 09:08
Galatasaray'da bir dönem forma giyen Emmanuel Eboue'nin İngiltere'de tutuklandığı ileri sürüldü.
İngiliz basınından Mirror'da yer alan habere göre; Emmanuel Eboue, Londra'da tutuklandı ve bir polis karakoluna götürüldü.
Bir süredir maddi ve manevi sorunlar yaşayan Eboue'nin tutuklanma sebebi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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