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Galatasaray'ın deplasman kabusu devam ediyor!

Süper Lig'de Akhisarspor'a 3-0 yenilerek zirve yarışında yara alan Galatasaray'da deplasman kabusu sürüyor.

24 Eylül 2018 Pazartesi 19:37
Galatasaray'ın deplasman kabusu devam ediyor!

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de üç kupa kazanılan 2014-2015 sezonundan sonraki 3 sezonda dış sahada beklentilerin uzağında kaldı. Galatasaray'ın deplasman maçlarındaki kötü grafiği, yeni sezona da taşındı.

Ligde sezonun ilk haftasında başkentte MKE Ankaragücü'nü 3-1 yenen Galatasaray, son iki deplasman müsabakasında Trabzonspor'a 4-0 ve Akhisarspor'a 3-0 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 6 maçta yediği toplam 9 golün 8'ini 3 deplasman müsabakasında gördü.

- 2015-2016 sezonunda dış sahada galibiyete hasret

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2015-2016 sezonunda deplasmanda kötü bir grafik çizdi.

Dış sahada çıktığı 17 mücadelenin sadece 4'ünü kazanabilen sarı-kırmızılı ekip, 6 beraberlik ve 7 yenilgiyle 18 puan topladı.

Sarı-kırmızılılar, söz konusu sezonda 7. haftada dış sahada 2-0 kazandığı Medipol Başakşehir müsabakasından sonra çıktığı 12 deplasman maçında galibiyet alamadı. Galatasaray, 12 maçlık galibiyet hasretinde 5 beraberlik, 7 yenilgi gördü.

Galatasaray, attığı 29 gole karşın 31 gol yedi ve sezonu dış sahada -2 averajla tamamladı.

- 2016-2017 sezonunda 31 puan topladı

Galatasaray, 2016-2016 sezonunda son 3 dönemin en iyi dış saha performansını sergiledi.

Buna rağmen sarı-kırmızılı ekip, dış sahadaki 8 mücadelede puan kaybı yaşadı. 2016-2017 sezonunda rakip sahadaki 17 müsabakanın 9'unu kazanan Galatasaray, dörder beraberlik ve yenilgi gördü.

Sarı-kırmızılılar, deplasmanda attığı 28 gole karşılık kalesindeki 23 gole engel olamadı.

- 7 deplasman mağlubiyetiyle şampiyon oldu

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda dış sahadaki 7 mağlubiyete rağmen şampiyonluğu kazandı.

Geçen sezona Hırvat teknik direktör Igor Tudor yönetiminde başlayan Galatasaray, deplasmandaki ilk 8 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılılarda deplasmanda arka arkaya yaşanan 4 mağlubiyetin ardından Tudor ile yollar ayrıldı.

Teknik direktörlüğe Fatih Terim'in gelmesinin ardından Galatasaray'da deplasman sorunu da rafa kalktı. Geride kalan sezonda Terim yönetiminde 9 deplasman maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, 5 galibiyet alırken, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Geçen sezonun son 3 haftasında kayıp yaşamayan Galatasaray, iç sahadaki 16 galibiyet, 1 beraberliklik performansıyla rakiplerinin önünde şampiyonluk ipini göğüsledi. 

Sarı-kırmızılılar, tarihinde ilk kez 7 mağlubiyet yaşadığı bir sezonda mutlu sona ulaştı.

- İç sahada geçit vermiyor

Galatasaray, deplasmandaki kötü performansına rağmen iç sahada farklı bir görüntü çiziyor.

Süper Lig'de iç sahadaki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunun 30. haftadaki Kasımpaşa mücadelesinde gören sarı-kırmızılılar, sonrasında Türk Telekom Stadı'nda çıktığı 22 maçta 21 galibiyet, 1 beraberlikle yenilgi yüzü görmedi.

Galatasaray, sahasında arka arkaya 15 lig maçından da galibiyetle ayrıldı.

Deplasman performansı

Sarı-kırmızılı ekibin son 4 sezondaki dış saha performansı şöyle:

 Sezon O  G  B  M  A  Y Av.  P 
 2015-2016 17 4 6 7 29 31 -2 18
 2016-2017 17 9 4 4 28 23 5 31
 2017-2018 17 8 2 7 29 24 5 26
 2018-2019 3 1 0 2 3 8 -5 3
 
Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 19:37
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