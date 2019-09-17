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Galatasaray'ın Brugge kadrosu açıklandı mı?

Galatasaray maçına dair her bir ayrıntı merakla bekleniyor. Galatasaray'ın Club Brugge ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu mu? Kadroda kimler var? İşte detaylar...

17 Eylül 2019 Salı 10:28
Galatasaray'ın Brugge kadrosu açıklandı mı?

Galatasaray maçına dair her bir ayrıntı merakla bekleniyor. Galatasaray'ın Club Brugge ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu mu? Kadroda kimler var? İşte detaylar...

Galatasaray'ın yarın oynayacağı Club Brugge maçının kadrosu açıklandı. Galatasaray konu hakkında; "Galatasaray, 2019-2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Sezonu A Grubu ilk haftasında Club Brugge ile deplasmanda oynayacağı maç için bugün Belçika’ya hareket edecek." açıklamasını yaptı.

11.30’da Oostende kentine gidecek olan Galatasaray kafilesi, daha sonra karayoluyla Brugge kentine geçerek kampa girecek. Fatih Terim ve oyuncu katılımı ile düzenlenecek basın toplantısı 19.00'da başlatılacak. Karşılaşma öncesi son antrenmanlar ise 19.30'da, 15 dakikası basına açık yapılacak.

Kaleciler: Fernando Muslera, Okan Kocuk

Defans: Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano,Luyindama Marcao, Nagatomo

Orta saha: Jean Michael Seri, Mario Lemina, Selçuk İnan, Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Ryan Babel

Forvet: Radamel Falcao, Florin Andone, Adem Büyük

Faslı yıldız Belhanda sakatlığı sebebiyle kadroya dahil edilemedi.

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 10:28
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