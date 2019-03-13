0553 313 94 23

Galatasaray’ın borcu 2 milyar 825 milyon TL

Galatasaray’ın 31 Aralık 2018 itibariyle kulüp ve bağlı ortaklıklarının borcunun 2 milyar 825 milyon TL olduğu açıklandı.

13 Mart 2019 Çarşamba 16:33
Galatasaray’ın borcu 2 milyar 825 milyon TL

Galatasaray’ın 31 Aralık 2018 itibariyle kulüp ve bağlı ortaklıklarının borcunun 2 milyar 825 milyon TL olduğu açıklandı.

 

Galatasaray’ın Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleştirilen mart ayı olağan divan kurulu toplantısında Başkan Yardımcısı Kaan Kançal mali durumla ilgili sunum gerçekleştirdi. Kançal, 31 Aralık 2018 itibarıyla kulüp ve bağlı ortaklıklarının borcunun 2 milyar 825 milyon TL olduğunu söyledi. Alacakları 1 milyar 560 milyon TL olan Galatasaray’ın borç alacak farkının ise 1 milyar 265 milyon TL olduğu ifade edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 16:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC’de
    1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC’de
    2. PKK sevici Sırrı, hapiste eridi
    3. Brezilya’nın Sao Paulo kentinde bir..
    4. Nişantaşı Üniversitesi ile ICBC..
    5. İl Sağlık Müdürü Bilge ’nin Tıp..
    6. Gaziantep’te FETÖ’nün askeri öğrenci..
    7. Emniyette koordinasyon toplantısı
    8. Engelli kadına tecavüzle..
    9. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya:..
    10. Başkan Uysal: "5 yıl içinde yeni bir..
    11. Demirleri çürüyen caminin minaresi..
    12. İMEAK DTO, meclis toplantısında AK..
    13. "Otomotiv Yan Sanayi"nin en başarılısı..
    14. Türk profesör, Genç Küresel Liderler..
    15. Brezilya'da okula silahlı saldırı! 6..
    16. Mustafa Cengiz: Galatasaray var olma..
    17. Filistinli gençler, Ankara Batıkent..
    18. Cezayirli öğretmenler Buteflika'nın..
    19. Bakan Çavuşoğlu:Herkes sussa Türkiye..
    20. Topkapı Sarayı'nda Korece sesli rehber..
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Yeni partiden geri adım: Veda ediyoruz
    Yeni partiden geri adım: Veda ediyoruz
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta