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Galatasaray'ın Avrupa sponsoru belli oldu

Türk Hava Yolları, Galatasaray'ın bu sezon Avrupa kupalarında oynayacağı maçların forma sponsoru oldu.

17 Eylül 2019 Salı 13:00
Galatasaray'ın Avrupa sponsoru belli oldu

Galatasaray'ın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yapılan anlaşma çerçevesinde sarı-kırmızılı takım bu sezon Avrupa kupalarında oynayacağı karşılaşmalarda Türk Hava Yolları (THY) logolu forma ile boy gösterecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Real Madrid, Paris Saint Germain ve Club Brugge ile A Grubu'nda mücadele edecek olan Galatasaray, bir yıl boyunca Avrupa kupalarında oynayacağı maçlarda THY logosunu formasında taşıyacak.

İşte Galatasaray'ın resmi sitesinden yapılan açıklama;

Kulübümüz ile Türk Hava Yolları arasında yapılan anlaşmaya göre Futbol Takımımız, bu sezon Avrupa kupalarında oynayacağı karşılaşmalarda Türk Hava Yolları logolu forma ile boy gösterecek.

2019-20 sezonunda Real Madrid, Paris Saint Germain ve Club Brugge ile UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele edecek olan Takımımız, bir yıl boyunca Avrupa kupalarında oynayacağı maçlarda Türk Hava Yolları logosunu formasında taşıyacak.

Futbol Takımımız, 18 Eylül Çarşamba günü saat 19:55'te Jan Breydel Stadyumu'nda Belçika temsilcisi Club Brugge ile oynayacağı müsabakadan itibaren Türk Hava Yolları logolu formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek ve seyahatlerini de yine bayrak taşıyıcı havayolu ile gerçekleştirecek

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 13:00
  1. Real Madrid
  2. Paris Saint Germain
  3. Club Brugge
  4. Galatasaray
  5. THY
  6. Türk Hava Yolları

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