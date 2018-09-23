Galatasaray'ın 9 milyon Euro'luk Maicon planı!

Bafetimbi Gomis'i 6 milyon Euro'ya satın alan Al Hilal Kulübü, Maicon'dan vazgeçmiş değil.



Suudiler geçtiğimiz ağustosta Maicon'u 3 milyon Euro artı 9 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralamak için Galatasaray ile el sıkışmış ancak evraklar Suudi Arabistan Futbol Federasyonu sistemine geç girilince gerçekleşememişti.



Al Hilal, Maicon ile de yıllık 4.5 milyon Euro'ya anlaşmıştı. Bu transfer aksilik çıkmazsa 5 ay rötarlı gerçekleşecek. Brezilyalı stoperin transferinde kararlı olan Al Hilal yöneticileri, ocak ayında yeniden Galatasaray'ın kapısını çalacak.



Sarı kırmızılılara daha önce 9 milyon Euro öneren Suudi Arabistan kulübü, aynı parayı teklif ederse transfer gerçekleşecek. Galatasaray, 30 yaşındaki Maicon'un satışından gelecek parayla 2 forvet oyuncusu ve 1 stoper transfer etmeyi planlıyor.



DAVALA VE ŞAŞ'A GENÇ TALİMATI



Galatasaray'da Maicon'a izin verilmesinde genç Ozan Kabak'ın başarılı performansı da etkili oldu. Teknik direktör Fatih Terim, bu transferi de düşünerek genç oyuncuyu hazırladı. Terim, yardımcılarıyla yaptığı toplantılarda Ozan Kabak ve Yunus Akgün'e ligde sık sık şans verip kazanacağını söyledi. Terim, yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş'tan gençleri daha çok ilgilenmelerini istedi.