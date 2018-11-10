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Galatasaray'ın 10 Kasım paylaşımına büyük tepki: Belediye seçimi mi var?

Galatasaray'ın 10 Kasım mesajı yayınladı, Mustafa Kemal'i andı. Paylaşımda, kulüp başkanı Mustafa Cengiz'in de isminin yer alması büyük tepki çekti. Sosyal medyada sarı-kırmızılı kulübün paylaşımına tepki gösteren taraftarlar, "Belediye seçimi mi var, neden orada başkanın adı yazıyor?" yorumunda bulundu.

10 Kasım 2018 Cumartesi 12:57
Galatasaray'ın 10 Kasım paylaşımına büyük tepki: Belediye seçimi mi var?

Gazi Mustafa Kemal, ölümünün 80'inci yıl dönümünde Galatasaray kulübü trafından da anıldı. 

Paylaşım tepki topladı

Sarı-kırmızılıların resmi twitter adresi, 10 Kasım'la ilgili yaptığı paylaşımla tepkilerin odağında yer aldı. Mustafa Kemal'in fotoğrafıyla yapılan paylaşımda, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in de isminin bulunması taraftarları kızdırdı. Sosyal medya kullanıcıları, Cengiz'i "Atatürk üzerinden prim yapmakla" suçlarken birçok tepki mesajı gönderdi.

Yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde:

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 12:57
  1. Mustafa Kemal Atatürk
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  13. G.Saray
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