Galatasaray'ın 10 Kasım paylaşımına büyük tepki: Belediye seçimi mi var?

Gazi Mustafa Kemal, ölümünün 80'inci yıl dönümünde Galatasaray kulübü trafından da anıldı.

Paylaşım tepki topladı

Sarı-kırmızılıların resmi twitter adresi, 10 Kasım'la ilgili yaptığı paylaşımla tepkilerin odağında yer aldı. Mustafa Kemal'in fotoğrafıyla yapılan paylaşımda, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in de isminin bulunması taraftarları kızdırdı. Sosyal medya kullanıcıları, Cengiz'i "Atatürk üzerinden prim yapmakla" suçlarken birçok tepki mesajı gönderdi.

Yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde: