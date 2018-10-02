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"Galatasaray'ı Aboubakar için yeneceğiz"

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Porto'nun teknik direktörü Sergio Conceiçao, zorlu maç öncesi konuştu.

02 Ekim 2018 Salı 23:55
"Galatasaray'ı Aboubakar için yeneceğiz"

Portekizli teknik direktör, Galatasaray'ı yenip galibiyeti sahalardan 6 ay uzak kalacak Vincent Aboubakar'a armağan edeceklerini söyledi.

"Galatasaray galibiyetini ona armağan edelim"

Sergio Conceiçao, "Galatasaray iyi ve tecrübeli futbolculardan kurulu bir takım. Kadromuzdaki herkes önemli futbolcu. Aboubakar yoksa başkası olacaktır. Tüm takım olarak hastaneye Aboubakar'ın yanına gittik. Çok sevindi. Negatif durumlar bazen insanları daha da kenetlendirebiliyor. Hastanede 'Hadi Galatasaray'ı yenelim ve galibiyeti Aboubakar'a armağan edelim.' dedik." sözlerini kullandı.

"Galatasaray'ı iyi tanıyoruz"

Galatasaray maçı hakkında da konuşan Portekizli teknik adam, "Bu maçı kazanmamız bizim için çok önemli. Çok dengeli bir grupta yer alıyoruz. Porto'nun sorumluluklarının ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Sahaya çıkıp, 3 puan almak için her şeyi yapacağız. Galatasaray'ı tanıyoruz. Nasıl dinamiklere sahip olduklarını biliyoruz. Güçlü yanlarını bildiğimiz kadar zayıf yanlarını da biliyoruz." şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 23:55
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