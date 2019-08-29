Galatasaray'dan Youcef Belaili bombası Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Tunus takımlarından Esperance forması giyen sol kanat oyuncusu Youcef Belaili için girişimlere başladı.

Cezayir basınından DZ Foot'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Youcef Belaili'yi kadrosuna katmak istiyor. Ancak bu transferin olumlu sonuçlanması için Galatasaray'ın Mbaye Diagne'yi satması gerektiği bilgisi verildi.



Süpriz transfer hamlesi Haberde; Belaili'nin Afrika Uluslar Kupası'nda gösterdiği performansla sarı-kırmızılıların radarına girdiği belirtilirken, Cezayirli oyuncunun Feghouli ile takım arkadaşı olabileceği kaydedildi.



Esperance ile 2020'de sözleşmesi bitecen olan 27 yaşındaki oyuncu, Tunus ekibinde 103 maçta 21 gol attı ve 37 asist yaptı. Cezayir Milli Takımı'nda 13 maçta görev alan Belaili, 3 gol kaydetti.

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