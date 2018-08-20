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Galatasaray'dan transfer bombası Mario Gomez

Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray bir dönem Beşiktaş forması giyen Mario Gomez'i gündemine aldı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 02:20
Galatasaray'dan transfer bombası Mario Gomez

2015-2016 sezonunda Beşiktaş forması giyen ve Siyah-Beyazlılar'ın kazandığı şampiyonlukta büyük rol oynayan Mario Gomez için Galatasaray'ın devreye girdiği öğrenildi.

Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin elinden Emre Akbaba'yı alarak büyük sükse yaratan Galatasaray, bir diğer ezeli rakibi Beşiktaş'ta gözterdiği performansla siyah beyazlı taraftarların kalbinde yer eden Mario Gomez'i kiralık olarak kadroya katmak için düğmeye bastı.Galatasaray yönetimine yakın kaynaklar, önümüzdeki hafta içinde sarı kırmızılı yöneticilerin 33 yaşındaki Mario Gomez transferini bitirmek için Almanya'ya uçacağını ve kulübü Stuttgart'a bir senelik kiralama teklifini ileteceğini aktardı.

Abdürrahim Albayrak'ın; "Değerli arkadaşım Fikret Orman'a bir futbolcu için fikrini sordum." açıklamalarında bahsettiği futbolcunun da Mario Gomez olduğu gelen bilgiler arasında.

Mario Gomez, Beşiktaş forması altında 41 maça çıkarken 28 gol atarak sezonu Süper Lig'de Gol Kralı olarak tamamlamıştı. Tecrübeli futbolcunun Stuttgart ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 02:20
  1. Galatasaray
  2. Mario Gomez
  3. Beşiktaş
  4. Stuttgart

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