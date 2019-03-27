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Galatasaray'dan transfer bombası Kevin Mirallas

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'da kiralık olarak top koşturan Kevin Mirallas'ı transfer etmek için girişimlerini hızlandırdı.

27 Mart 2019 Çarşamba 13:50
Galatasaray'dan transfer bombası Kevin Mirallas

Geçtiğimiz sezon adı sık sık Fenerbahçe ile anılan, fakat Everton tarafından Fiorentina’ya kiralayan Kevin Mirallas Galatasaray’a teklif edildi.

Bonservisi Everton’da olmasına rağmen Olympiakos ve Fiorentina gibi takımlara kiralık olarak gönderilen Belçikalı futbolcu Kevin Mirallas menajeri aracılığıyla sarı kırmızılı kulübe önerilirken, başarılı teknik adam Fatih Terim’in oyuncuyu değerlendirmek üzere kararını sezon sonuna bıraktığı belirtildi.

Everton'a geri dönecek

Ocak ayında Luyundama’yı Anderlecht’ten Galatasaray’a getiren ve transferde aracı olan Chiristophe Henrotay’ın Mirallas’ı da sarı kırmızılı kulübe teklif ettiği belirtilirken, Onyekuru ile yollarını ayırmaya hazırlanan Terim’in ilk etapta 31 yaşındaki futbolcuya sıcak baktığı öğrenildi. Her iki kanat ve forvet oynama yeteneğine sahip olan Mirallas 50 kez Belçika Milli Takımı’na seçilirken, tecrübeli futbolcu Fiorentina’da ise 20 maçta 2 gol 3 asist yapma başarısını gösterdi.

Mirallas’ı çok uygun bir fiyata Galatasaray’a getirmeyi teklif eden menajer Henrotay Galatasaray’ın vereceği yanıtı bekliyor.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 13:50
  1. Galatasaray
  2. Kevin Mirallas
  3. Fiorentina
  4. İtalya Serie A
  5. Everton

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