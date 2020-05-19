Galatasaray'dan transfer bombası: Hakan Çalhanoğlu

Yeni sezonda geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda hareket edecek. Sarı-Kırmızılıların önceliklerinden biriyse 10 numara transferi.

Çalhanoğlu sesleri

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in sık sık kullandığı "Sneijder'den sonra gerçek bir 10 numaramız olmadı" ifadeleri sonrası bu bölgeye takviye yapmak isteyen Cimbom, Hakan Çalhanoğlu'nu listesine yazdı.

Sarı-kırmızılılarda camianın tartışılan ismi olan Younes Belhanda'ya gelen teklifler sonrası alternatifleri hazırlayan Cimbom, gurbetçi 10 numarayı kadrosuna katmak için planlar yapmaya başladı.

Belhanda'nın sezon sonunda gitmesine kesin gözle bakılırken, Faslı yıldızdan gelecek para da Çalhanoğlu için kullanılacak. 2017'de 23 milyon euro'ya geldiği Milan'da mücadelesini sürdüren Çalhanoğlu'nun 2021'de sözleşmesi sona eriyor.

Almanya'da yetişen Hakan Çalhanoğlu'nun çocukluğundan beri Galatasaraylı olduğu biliniyor. Sarı-kırmızılıların maçını izlemek için birçok kez Türk Telekom Stadyumu'na gelen 26 yaşındaki orta saha için Fatih Terim faktörü de önem arz ediyor.

İmparator, 6 Eylül 2013'te oynanan ve 5-0 kazanılan Andorra maçının 82. dakikasında Hakan'ın ilk kez A Milli formayı giymesini sağlamıştı. Daha sonra Terim'in bankosu olan Çalhanoğlu, toplamda 47 kez giydiği ay-yıldızlı formayla 10 kez fileleri sarsmayı başardı.

Bu sezon İtalya'da 25 maça çıkan Çalhanoğlu, 5 gol atıp, 1 asist yaptı. Hakan, koronavirüs salgınında Türkiye'nin diğer ülkelere göre çok iyi durumda olduğunu yaptığı telefon bağlantısıyla söylemişti.

Hakan Çalhanoğlu, geçen sezon oynanan Göztepe maçında Instagram hesabından sarı-kırmızılılara destek vermişti. Yıldız isim, Galatasaray'ın maçını izlediğini paylaşırken, "Cimbom" etiketini kullanmıştı.