Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı! Süper Lig ekibinde forma giyen... Galatasaray, Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor'da forma giyen tecrübeli file bekçi Fatih Öztürk'ü yakın markaja aldı.

Sakatlığı sebebiyle dün maç kadrosunda olmayan Akhisar'ın 1 numarası Fatih sezon sonunda Galatasaray'ın yolunu tutacak. Akhisar'la 31 Mayıs'ta bitecek sözleşmesini uzatmayan 32 yaşındaki kalecinin, sarı-kırmızılı takımla prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.



Muslera'ya yedek olarak düşünülen Fatih Öztürk'e Galatasaraylı yetkililer, "Kimseye imza atma. Sezon sonu seni alacağız" mesajını iletti.



Fatih de bu yüzden kendisine gelen birçok teklifi geri çevirdi.



(Sabah)

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