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Galatasaray'dan sürpriz stoper hamlesi! Bundesliga'dan geliyor

Stoper mevkisine takviye yapmayı planlayan Galatasaray, Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'da forma giyen milli yıldız Ömer Toprak için harekete geçti.

08 Ağustos 2019 Perşembe 11:57
Galatasaray'dan sürpriz stoper hamlesi! Bundesliga'dan geliyor

Forvet transferi için dört koldan çalışan Galatasaray, bir yandan da defansa alternatif isim arayışında... Sabah Gazetesi'nin haberine göre sarı-kırmızılılar, bir süredir adı listede olan Ömer Toprak için çalışmaya başladı.

İtalyan ekibi Sassuolo'nun da peşinde olduğu 30 yaşındaki stoper için nabız yoklayan yönetim, uygun şartların oluşması halinde Ömer'i kadrosuna katacak. Bayer Leverkusen'den 2017 yılında 12 milyon Euro'ya Dortmund'a giden Ömer'in kulübüyle 2021 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Borussia Dortmund'un geçtiğimiz cumartesi Bayern Münih ile oynadığı ve 2-0 kazandığı Almanya Süper Kupa maçında 90 dakika sahada kalan tecrübeli futbolcu, geçen sezon 14 maçta forma giydi. Ahmet Çalık'ı gözden çıkaran Galatasaray, Ömer'i bonservisiyle almayı planlıyor.

Ömer Toprak kimdir?

Almanya'da dört sezon Freiburg (68 maç), altı sezon Bayer Leverkusen (203 maç) forması giyen Ömer Toprak, son olarak üç sezondur Borussia Dortmund'da görev yapıyor (51 maç). 30 yaşındaki deneyimli stoper bu süreçte Bundesliga'da 227, Şampiyonlar Ligi'nde ise 41 maça çıktı. A Milli Takım formasını 27 kez sırtına geçiren Ömer'in Haziran 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. 1.86'lık boyuyla dikkat çeken Ömer, pas ve hava topu performansıyla öne çıkıyor

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 11:57
  1. Galatasaray
  2. Ömer Toprak
  3. Borussia Dortmund
  4. Bundesliga
  5. Almanya

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