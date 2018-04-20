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Galatasaray'dan Şenol Güneş mesajı

Galatasaray Kulübü, Beşiktaş teknik direktörü Güneş için "Geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

20 Nisan 2018 Cuma 11:19
Galatasaray'dan Şenol Güneş mesajı

Fenerbahçe ile Beşiktaş, 2-2'nin rövanşında Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde karşı karşıya gelirken maç 57. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Teknik direktör Şenol Güneş'in başının yarılması sonrasında karşılaşmaya devam edilemedi.

Siyah beyazlı çalıştırıcı sabah saatlerinde taburcu edilirken, Galatasaray konu hakkında bir açıklama yaptı ve geçmiş olsun dilekleri paylaşıldı

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

"Sporda dürüstlük, mertlik, adalet, eşitlik ve etik değerler içinde yarışı ilke edinen Galatasaray ve yönetimimiz son yıllarda sahalara egemen olmaya çalışan holiganizme ve şiddete karşı ciddi mücadele içindedir.

Sporun hoşgörü, centilmenlik, rakibe ve kendine saygı çerçevesinde sürmesini diler, Şenol Güneş'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.

Galatasaray Spor Kulübü"

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 11:19
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