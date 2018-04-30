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Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!

Galatasaray, derbide sakatlanan Mariano'nun sağ uyluk kasık bölgesinde ikinci derece zorlanma olduğunu ve Linnes'in ayağında oluşan yaraya dikiş atıldığını açıkladı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 18:08
Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!

Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettikleri derbide sakatlık geçiren Mariano ve Martin Linnes'in durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Mariano'nun sağ uyluk kasık bölgesinde ikinci derece zorlanma, kas içi ödem ve kanama tespit edildiği, aşil tendonu komşuluğunda derin yara oluşan Martin Linnes'in ise ilk müdahalesinin yapıldığı ve dikiş atıldığı kaydedildi.

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI...

Futbol takımımızın dün akşam Beşiktaş ile oynadığı maçta yaşadığı sağlık probleminin ardından oyuna devam edemeyen oyuncumuz Mariano Ferreira Filho'nun bugün yapılan tetkikleri sonrasında sağ uyluk kasık bölgesinde ikinci derece zorlanma, kas içi ödem ve kanama tespit edilmiştir.

Aynı maçta ayağına aldığı darbenin ardından aşil tendonu komşuluğunda derin yara oluşan ve ilk müdahalesi sağlık heyetimiz tarafından soyunma odasında gerçekleştirilen Martin Linnes'in ise dikişleri atılmıştır.

Her iki oyuncumuzun da tedavilerine başlanmıştır.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 18:08
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