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Spor

Galatasaray'dan sakatlanan Muslera ve Andone için açıklama

Galatasaray, dün oynan Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Fernando Muslera ve Florin Andone'tye ilişin açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 14:33:00 - 2020-06-15 14:34:09
Galatasaray'dan sakatlanan Muslera ve Andone için açıklama

Galatasaray Spor Kulübü, dün oynanan Çaykur Rizespor maçında yaşadıkları sakatlık nedeniyle oyundan çıkan kaleci Fernando Muslera ve Florin Andone’ye ilişkin açıklamada bulundu.

İşte resmi siteden yapılan açıklama;

Oyuncumuz Florin Andone’nin yapılan MR tetkikleri sonucu; sağ dizde darbeye bağlı ileri esneme sonucu iç yan bağında tama yakın, ön çapraz bağında ise kısmi yırtık tespit edilmiştir. Tedavisinin detayları oyuncunun sözleşmeli olduğu Brighton Kulübü ile yapılacak olan istişare sonrası planlanacaktır.

Tibia ve fibula kırığı teşhis edilerek bugün ön hazırlıkları yapılan oyuncumuz Fernando Muslera’nın ameliyatı ise yarın sabah gerçekleşecektir.

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