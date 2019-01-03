Galatasaray'dan Rodrigues açıklaması





İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, oyuncusu Garry Rodrigues'in transferi konusunda Suudi Arabistan'ın El İttihad takımı ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Garry Mendes Rodrigues'in transferi konusunda El İttihad ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.



