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Galatasaray'dan Rodrigues açıklaması

Sarı-kırmızılı kulüp, oyuncusu Garry Rodrigues'in transferi konusunda Suudi Arabistan'ın El İttihad takımı ile görüşmelere başlandığını bildirdi

03 Ocak 2019 Perşembe 20:19
Galatasaray'dan Rodrigues açıklaması


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, oyuncusu Garry Rodrigues'in transferi konusunda Suudi Arabistan'ın El İttihad takımı ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Garry Mendes Rodrigues'in transferi konusunda El İttihad ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 20:19
  1. Futbol
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  3. Garry Rodrigues
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPERLİG

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