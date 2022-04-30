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Spor Galatasaray'dan Pena açıklaması
Spor

Galatasaray'dan Pena açıklaması

Galatasaray'da dünkü antrenmanda sakatlanan kaleci Pena'nın sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-30 17:07:00 -
Galatasaray'dan Pena açıklaması

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 35. haftasında 1 Mayıs Pazar günü sahasında Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün yapılan antrenmanda adalesinde ağrı hisseden kaleci Inaki Pena'nın yapılan MR tetkiklerinde sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edildi.

3 sakat var

Pena ile sakatlıkları bulunan Marcao ve Omar Elabdellaoui'nin tedavilerine devam edildi.

Galatasaray, Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Cumartesi günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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