Galatasaray'dan Pena açıklaması
Galatasaray'da dünkü antrenmanda sakatlanan kaleci Pena'nın sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edildi.
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 35. haftasında 1 Mayıs Pazar günü sahasında Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün yapılan antrenmanda adalesinde ağrı hisseden kaleci Inaki Pena'nın yapılan MR tetkiklerinde sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edildi.
3 sakat var
Pena ile sakatlıkları bulunan Marcao ve Omar Elabdellaoui'nin tedavilerine devam edildi.
Galatasaray, Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Cumartesi günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.