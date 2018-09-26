Galatasaray'dan Moskova itirafı

Akhisar Belediyespor'a 3-0 yenilerek hayal kırıklığı yaratan Galatasaray'da futbolculardan itiraf geldi. Sarı-kırmızılı oyuncuların kendi aralarındaki sohbette adeta günah çıkardığı belirlendi.



Sarı-kırmızılılar, Akhisar yenilgisini, Lokomotiv maçına fazla konsantre olmalarına bağlarken, "O maçı farklı kazanınca coşkuyu abarttık. Halbuki hocamız bu konuda bizi ısrarla uyarmıştı. Ayaklarımız da Akhisar'da yere sağlam basmadı. Bu da bize ders olsun" diye konuştukları öğrenildi.



Sarı-kırmızılı futbolcuların kendi aralarındaki özeleştirilerinin teknik kadro tarafından memnuniyetle karşılandığı bildirildi.



BELHANDA ARANIYOR



Galatasaray'ın en çok tartışılan isimlerinden biri olan Belhanda gibi ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart görerek 3 maç ceza alan Faslı futbolcu, sakatlık, ceza ve tercih gibi nedenlerle 11 kez sarı-kırmızılı formayı giyemedi. Galatasaray, Belhanda'nın oynamadığı 11 maçın 6'sını kaybederken, 5'ini ise kazandı.