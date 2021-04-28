Galatasaray'dan kovulan Fatih Altaylı'dan ilk açıklama
Kongre üyeliğinden atılan Fatih Altaylı'nın Galatasaray ile ilişiği resmen kesildi. Altaylı'dan konuyla ilgili ilk açıklama geldi.
Sarı kırmızılı kulübün üyeliğinden çıkarılan Fatih Altaylı'nın, Galatasaray'la ilişiğinin resmen kesildiği duyuruldu.
Altaylı'dan kovulmasının ardından ilk açıklama geldi.
Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından tepkisini dile getiren Fatih Altaylı, şu sert ifadeleri kullandı:
"Mustafa Cengiz efendi beni kulüpten atmaya doyamadın. 1 yıl önce alınmış bir kararı sanki yeni gibi tekrar tekrar duyuruyor. Bak Mustafa efendi. Senin emrindeki kurullar değil ancak genel kurul beni atabilir. Edepli ol otur yerinde."
İşte o tweet: