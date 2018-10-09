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Galatasaray'dan "Khabib Nurmagomedov" hamlesi!

Galatasaray yönetimi, dünyanın en çok konuşulan sporcularından olan Dağıstanlı Müslüman dövüşçü Khabib Nurmagomedov için atağa kalktı.

09 Ekim 2018 Salı 19:07
Galatasaray'dan "Khabib Nurmagomedov" hamlesi!

Karma dövüş sanatları hafif sıklet unvan maçında İrlandalı Conor McGregor'u yenerek şampiyonluk kemerini koruyan Dağıstanlı Müslüman dövüşçü Khabib Nurmagomedov, spor dünyasında son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri.

Rakibinin Müslümanlara yönelik hakaretlerinin ardından gösterdiği tepki ve aldığı galibiyetten sonra İslam dünyasında fenomen haline gelen Nurmagomedov için Galatasaray çok konuşulacak bir hamle planladı.

Schalke maçına davet edilecek

Sabah'ın haberine göre; yönetim, sosyal medya hesaplarından birçok defa sarı-kırmızılı forma ile resimlerini paylaşan Dağıstanlı sporcuyu 24 Ekim'de Schalke 04 ile Türk Telekom Stadında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçına davet edecek.

 

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 19:07
  1. Khabib Nurmagomedov
  2. Conor McGregor
  3. Karma dövüş sanatları
  4. Nurmagomedov
  5. Galatasaray

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