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Galatasaray'dan İngilizleri çıldırtan transfer hamlesi! Leeds United taraftarları...

Galatasaray, Leeds United'da forma giyen Kemar Roofe hamlesi İngiltere'de büyük yankı uyandırdı.

02 Ocak 2019 Çarşamba 03:05
Galatasaray'dan İngilizleri çıldırtan transfer hamlesi! Leeds United taraftarları...

İngiltere’den Leeds United taraftarlarını çıldırtan bir transfer iddiası geldi...

 

Leed United taraftarları çılgına döndü!

Galatasaray’ı ezeli düşmanları olarak gören İngiliz ekibinin taraftarları golcüleri Kemar Roofe için Newcastle ile beraber Galatasaray’ın da görüşme halinde olduğu iddiası üzerine çıldırdı.

Daha önce Galatasaray’a transfer olduğu için Harry Kewell’a tehditler savuran Leeds taraftarları, Roofe konusunda yönetimden resmi açıklama bekliyor.

Kemar Roofe kimdir?

6 Ocak 1993 doğumlu olan Kemar Roofe, futbola West Brom altyapısında başladı. Vikingur, Northampt. Town, Cheltenham Town, Colchester United, Oxford United ve son olarak Leeds United formaları giydi. 2016 yılında geldiği Leeds United'da bu sezon 19 maçta 13 gol atıp, 2 asist gerçekleştirdi.

Santrfor bölgesinde forma giyen Kemar Roofe'un Leeds United ile 202 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Fotospor

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 03:05
  1. Galatasaray
  2. Leeds United
  3. Kemar Roofe
  4. İngiltere

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