Galatasaray'dan Gümüşdağ hamlesi! İhraç ediliyor

Galatasaray Kulübü üyelerinden bazıları, Göksel Gümüşdağ'ın ihracı için yönetime dilekçe verdi.

Galatasaray’da flaş bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet gazetesinden Cumhur Önder Arslan’ın haberine göre Galatasaray Kulübü üyesi bazı isimler, hazırladıkları dilekçeleri yönetim kuruluna vererek, Sarı-Kırmızılı kulübe üye olan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın ihracını istedi.

Dilekçede, Galatasaray Kulübü tüzüğündeki “Üye olma koşulları” başlığının ilgili maddesindeki “Kulübe üye olabilmek için adayın Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu'na göre üye olma hakkına sahip bulunması; yurt içinde rakip sayılabilecek bir başka spor kulübünde üye, lisanslı sporcu ya da görevli olmaması; Sicil Kurulu tarafından üyeliğe alınmasının önerilmesi; Yönetim Kurulunca kabul kararının alınması zorunludur” ifadesi dikkate alındı.

İmza toplandı

Tüzüğün “Üyeliğin sona ermesi ve üyelikten çıkarılma nedenleri” başlıklı 20. maddedeki “Tüzük hükümleri uyarınca üyelikten çıkarılması” hükmünün altı çizilerek Göksel Gümüşdağ'ın Galatasaray Kulübü üyeliğinden ihracı istendi. Ayrıca dilekçelere ek olarak, çok sayıda Galatasaray Kulübü üyesinin, Gümüşdağ'ın ihraç edilmesi adına imza topladığı kaydedildi.