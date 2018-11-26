THY- Noukşot
0553 313 94 23

Galatasaray'dan Gümüşdağ hamlesi! İhraç ediliyor

Galatasaray Kulübü üyeleri, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın kulüp üyeliğinden ihracı için imza kampanyası başlattı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 12:36
Galatasaray'dan Gümüşdağ hamlesi! İhraç ediliyor

Galatasaray Kulübü üyelerinden bazıları, Göksel Gümüşdağ'ın ihracı için yönetime dilekçe verdi.

Galatasaray’da flaş bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet gazetesinden Cumhur Önder Arslan’ın haberine göre Galatasaray Kulübü üyesi bazı isimler, hazırladıkları dilekçeleri yönetim kuruluna vererek, Sarı-Kırmızılı kulübe üye olan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın ihracını istedi.

Dilekçede, Galatasaray Kulübü tüzüğündeki “Üye olma koşulları” başlığının ilgili maddesindeki “Kulübe üye olabilmek için adayın Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu'na göre üye olma hakkına sahip bulunması; yurt içinde rakip sayılabilecek bir başka spor kulübünde üye, lisanslı sporcu ya da görevli olmaması; Sicil Kurulu tarafından üyeliğe alınmasının önerilmesi; Yönetim Kurulunca kabul kararının alınması zorunludur” ifadesi dikkate alındı.

İmza toplandı

Tüzüğün “Üyeliğin sona ermesi ve üyelikten çıkarılma nedenleri” başlıklı 20. maddedeki “Tüzük hükümleri uyarınca üyelikten çıkarılması” hükmünün altı çizilerek Göksel Gümüşdağ'ın Galatasaray Kulübü üyeliğinden ihracı istendi. Ayrıca dilekçelere ek olarak, çok sayıda Galatasaray Kulübü üyesinin, Gümüşdağ'ın ihraç edilmesi adına imza topladığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 12:36
  1. İstanbul
  2. Galatasaray
  3. Başakşehir

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ali Talip Özdemir kimdir?
    1. Ali Talip Özdemir kimdir?
    2. FETÖ'nün askeri yargı yapılanması..
    3. Öğretmenlerin mesleki gelişimi yeniden..
    4. Sağlığına kavuşmanın hayalini kuruyor
    5. Uluslararası Uyuşturucu Politikaları..
    6. Ali Koç ve Ahmet Ağaoğlu arasında..
    7. Kastamonu'da ulaşıma sis engeli
    8. CHP, zulüm demek
    9. Yürüme yetisini kaybetmeyecek
    10. Hakan Bahadır kimdir?
    11. Günün ilk yarısında değer kaybeden..
    12. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    13. Günün ilk yarısında en çok değer..
    14. FETÖ’nün yargı yapılanmasına ceza yağdı
    15. YEDAŞ bağlantı başvurusunu dijital..
    16. Yılmaz'dan CHP'ye yerel seçim göndermesi
    17. GÜNCELLEME - Sivas'ta tren kazası
    18. İstanbul’un galibi AK Parti olacak
    19. GÜNCELLEME 2 - Kaşıkçı cinayetine..
    20. Gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait uçak..
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'
    Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'