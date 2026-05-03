Apartmanda yangın çıktı! 9 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir apartmanda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Yangının, klima patlaması kaynaklı olabileceği belirtiliyor.

Hindistan yangın haberiyle sarsıldı. India Today gazetesinin haberine göre Vivek Vihar bölgesinde bulunan 4 katlı bir konutta sabaha karşı yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangında ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yangının, klima patlaması kaynaklı olabileceği değerlendiriliyor.

Yetkililer, ilk katta çıkan yangının üst katlara yayıldığını ve geniş çaplı bir kurtarma operasyonu yürütüldüğünü bildirdi.

Binadan yaklaşık 15 kişinin kurtarıldığını aktaran yetkililer, yaralılardan bazılarının hastanede tedavi altına alındığını kaydetti.

