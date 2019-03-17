Galatasaray'dan Gökhan Töre bombası! Sezon sonu...

evre arası transfer dönemini hızlı geçirerek kadrosunu 6 takviyeyle güçlendiren Galatasaray'da yönetim, teknik heyetin transfer raporu doğrultusunda çalışmalarına başladı. Gelecek sezon uygulanacağı iddia dedilen 6+2+2 yabancı kuralı nedeniyle yerli transferine ağırlık verecek olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Beşiktaşlı yıldızı gözüne kestirdi.



Lider Medipol Başakşehir'in 8 puan gerisinde şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray, diğer yanda gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına başladı.



Sarı-kırmızılılarda hedef, her sene olduğu gibi mutlak şampiyonluk! Bu doğrultuda çalışmalar yapılmış ve Galatasaray deyimi yerindeyse gücüne güç katmıştı.



Devre arası transfer dönemini hareketli geçiren Cimbom, kadrosunu Marcao, Emre Taşdemir, Semih Kaya (kiralık), Mbaye Diagne, Kostas Mitroglou ve Christian Luyindama hamleleri ile güçlendirmişti.



Ara transferde kadrosuna tam 6 takviye yapan Galatasaray, Garry Rodrigues, Ozan Kabak, Tarık Çamdal ve Serdar Aziz ile yollarını ayırmış, Eren Derdiyok ise teknik direktör Fatih Terim'in kararıyla kadro dışı bırakılmıştı.



Gelecek sezon uygulanması beklenen 6+2+2 yabancı kuralının ardından yerli transferine ağırlık vermesi beklenen sarı-kırmızılılarda scout ekibinin gurbetçi futbolcuları izlemeye başladığı iddia edildi.



Sabah'ın haberine göre, yerli transfer listesinin ilk sırasında Kayserispor ile sözleşmesini uzatmayan Deniz Türüç yer alıyor. 25 yaşındaki futbolcuyu milli takıma Fatih Terim kazandırmıştı.

Gökhan Töre hamlesi!



Yine Terim'in milli takımda öğrencisi olan Gökhan Töre'nin Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Yıldız futbolcunun gelecek sezon Galatasaray forması giyebileceği iddia edildi.



Bayer Leverkusen ve Chelsea altyapılarında forma giydikten sonra Hamburg'a transfer olan Gökhan Töre, 2013 yılında Rubin Kazan'dan Beşiktaş'a kiralanmış, 2014 yılında ise 4,5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya dahil edilmişti. 27 yaşındaki futbolcu, 2016 yılında Premier Lig ekiplerinden West Ham United'a kiralanmıştı.



Bu sezon fazla forma şansı bulamayan yıldız oyuncu, çıktığı 8 maçta 1 asist üretti.