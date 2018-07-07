Galatasaray'dan flaş Şampiyonlar Ligi açıklaması: Devler Ligi'ne...

G.SARAY Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetici Abdurrahim Albayrak basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Cengiz, “UEFA anlaşması gereği satmadan oyuncu alamıyoruz. Radar gibi kiralık futbolcu bakıyoruz. Biz UEFA’dan Şampiyonlar Ligi’ne katılım belgesini aldık. Anlaşmamızı da yaptık. Bundan sonrası UEFA’nın sorunu. Toplamda 588 milyon TL hasılat elde ettik ve 5.5 ayda 10 bin TL zarardayız. İnşallah onu da gidereceğiz. 13 branşta faaliyet gösteriyoruz. Asla küçülmeye gidip şubelerimizi kapatmayacağız” dedi.

TREZEGUET, EMRE, A.MUSA

Cengiz, “Donk ölümüne oynadı, hepiniz gördünüz. Bizden imza parası isteyebilirdi ama istemedi. Emre Çolak Arabistan’a gitti. Yılda 4 milyon euro alacak. Dünyada piyasa bu şekilde. Nagatomo’ya 5.5 milyon euro dediler. Tek fiyat verdik; 2.5 milyon euro. İtalyanlar bakın rakip takım teklif verdi dedi. 3.5 dediler. 2.8 milyon euro sonrası çingene pazarlığı yapalım dedik. Aldık. Ndiaye 3 milyonun üstünde kazanıyor. Bu paraları veremeyiz. Trezeguet, Emre Akbaba ve Ahmed Musa’da da bizim için tek yol kiralama” diye konuştu.

TARIK’A TAKIM BULUNACAK

Toplantıda, “Tarık Çamdal’a kulüp bulacağız. Eray’la yolları ayırdık. Tolga Ciğerci yılda 2 milyon euro alıyor onu değerlendirmemiz lazım. Her gün tedavi oluyor. Basketbolda Oktay Mahmuti’ye devam et dedik. 1.2 milyon dolar alacağı var. İndirim istedik ya da ödeme planı talep ettik. Hocamız ‘Hayır, ben elimden geleni yaptım, G.Saraylı değilim, indirim için nedenim yok’ dedi. Hiçbir futbolcumuza resmi teklif gelmedi” sözleri de öne çıktı. Öte yandan Oktay Mahmuti bugüne kadar sadece tek bir maaş ödemesi aldığını açıkladı.