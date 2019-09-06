Galatasaray'dan flaş Martin Linnes kararı Galatasaray, sözleşmesi askıya alınan Norveçli oyuncu Martin Linnes’ten 6 aylık kiralık forma giyeceği takım bulmasını istedi.

Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Mariano ve Yuto Nagatomo için "Gidebilirler" görüşüne sahip sarı-kırmızılılar, Martin Linnes'ten 6 aylık kiralık forma giyeceği takım bulmasını istedi.



Takvim'de yer alan habere göre; Martin Linnes devre arasında olmazsa sezon sonunda Galatasaray'a dönecek ve 2021'e kadar geçerli sözleşmesini tamamlayacak. Martin Linnes'in eşi mutsuz Martin Linnes'in eşi Elisabeth, Norveçli futbolcunun kadro dışı kalması nedeniyle büyük üzüntü yaşıyor. Daha önce neşeli paylaşımlarıyla dikkat çeken Elisabeth Haugen, Linnes'in isminin TFF ve Şampiyonlar Ligi kadrosuna bildirilmemesi üzerine, kızıyla birlikte üzgün olduğu bir fotoğraf karesini yayınladı.





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