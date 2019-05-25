Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesi!
Son şampiyon Galatasaray sosyal medya hesabı üzerinden ezeli rakibi Fenerbahçe'ye gönderme yaptı25 Mayıs 2019 Cumartesi 22:30
Sarı-kırmızılıların resmi ürünlerinin satıldığı GS Store markasının sosyal medyadan paylaştığı videoda ağlama emojisinin tişörte bastırıldığı ve Fenerbahçe'ye ithaf edildiği aktarıldı.
Akımı Sneijder başlatmıştı!
Galatasaray'ın eski yıldızlarından Wesley Sneijder, daha önce yapılan şampiyonluk kutlamalarında "Fener ağlama" bestesini TT Stadyumu'nda söylemiş ve bu tezhurat büyük yankı uyandırmıştı.
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